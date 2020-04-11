Цюрих, Швейцария, 11 апреля, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Одно из уголовных дел в отношении экс-президента FIFA Йозефа Блаттера планируют закрыть, сообщает 11 апреля Associated Press.

Kremlin.ru Йозеф Блаттер

Речь идёт о деле, возбуждённом пять лет назад прокуратурой Швейцарии и касающемся контракта Международной федерации футбола 2005 года с Карибским футбольным союзом.

Контракт касался продажи карибской структуре прав на телевизионные трансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 гг. Глава FIFA обвинялся в заключении контракта не в интересах федерации футбола.

Напомним, Блаттер является также фигурантом дела о действиях 2011 г., когда он незаконно, по данным прокуратуры, перевёл главе Союза европейских футбольных ассоциаций два миллиона швейцарских франков со счетов FIFA.