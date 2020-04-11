Рига, 11 апреля, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Латвии на уровне А —, однако изменило прогноз со стабильного на негативный. Об этом пишет портал Diena.lv.

Флаг Латвии

Так, эксперты Fitch оценили возможное падение ВВП Латвии в 7%, отметив в качестве позитивных факторов членство страны в ЕС и присутствие в еврозоне.

Аналитики международного рейтингового агентства считают, что финансовый кризис, спровоцированный распространением коронавируса в странах мира, затронет не только Латвию, но и её основных торговых партнёров. Тем не менее эксперты агентства допускают рост экономики Латвии в 5,2% уже в 2021 году.

По мнению аналитиков, безработица в стране с 6,3% в феврале этого года вырастет до 9,5%, а в 2021 достигнет 10%. Дефицит госбюджета Латвии вырастет от 0,5% в начале года до 6,4% в конце, считают эксперты.