Рига, 11 апреля, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В первом квартале 2020 года число зарегистрированных легковых автомобилей в Латвии сократилось на 11%, в марте падение стало совсем драматическим. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на обобщённые данные латвийской автомобильной ассоциации.

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По данным представителей ассоциации, всего в первом квартале текущего года в стране было зарегистрировано 10 236 автомобилей. Из них 9581 — принадлежат частным лицам (падение на 10,4%), а 655 автомобилей — зарегистрированы юридическими лицами (падение на 19,2%).

Отмечается, что в марте 2020 г. регистрация легковых частных автомобилей в Латвии упала на 28,4%, до 3303 единиц; подержанных легковых автомобилей — на 27,8%, до 3104 единиц; подержанных легковых автомобилей для коммерческого транспорта — на 37,4%, до 199 единиц.