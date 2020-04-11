Лондон, 11 апреля, 2020, 17:09 — ИА Регнум. О сокращении на 31% объёма выбросов в атмосферу двигателями самолётов в марте 2020 г. пишет 11 апреля Financial Times.

Rosendahl Самолёт в небе

Вывод сделан по итогам анализа данных сервиса FlightRadar24 (позволяет в реальном времени наблюдать за положением самолётов в воздухе). Проанализированы данные за март, включающие шесть миллионов перелётов.

В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём выделенного СО 2 сократился почти на треть — на 28 млн тонн. Этот результат связывают с сокращением авиаперевозок в связи с пандемией.

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Отметим, что ряд авиакомпаний оказался из-за вызванного пандемией кризиса на грани банкротства.

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