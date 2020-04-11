* запрещённая в России организация

Кабул, 11 апреля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели очередные переговоры с представителем США по вопросу о снижении насилия в Афганистане, об этом 11 апреля сообщает Al Jazeera.

U.S. Army Афганцы

С террористами в столице Катара, городе Доха встречался командующий вооруженными силами США в Афганистане генерал Скотт Миллер.

«Генерал Миллер встретился с руководством боевиков вчера вечером, в рамках специально созданного канала, установленного соглашением», — отмечают журналисты издания.

Напомним, США и боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение о миру, по которому американские военные выходят из Афганистана, а террористы обязуются не совершать нападения на них и их союзников.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.