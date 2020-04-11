Гонконг, Китай, 11 апреля, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Панды Ин Ин и Ле Ле, проживающие в гонконгском зоопарке Ocean Park, решились спариться после перерыва длительностью в 10 лет, сообщает зоопарк в своем инстраграмм-канале.

Цитата из инстрагамм-канала Ocean Park Hong Kong Панды Ин Ин и Ле Ле снова обратили взоры друг на друга

Такое событие является большой редкостью для панд, живущих в неволе. Возможно, на настроение животных повлияло закрытие зоопарка для посетителей в конце марта из-за вспышки коронавируса. Тогда сотрудники зоопарка заметили явные изменения в поведении этих животных, которые свидетельствовали о брачном ритуале панд.

Теперь все работники зоопарка и неравнодушные дистанционные наблюдатели переживают за Ин Ин и Ле Ле, в надежде на наступление у Ин Ин беременности. Гигантская панда — редкий вид животных, а естественная беременность значительно увеличивает шансы на появление потомства. Интересно, что предыдущий раз естественные брачные игры происходили у этой пары гигантских панд почти 10 лет назад.