Москва, 11 апреля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В связи с мировой эпидемией коронавируса тысячи российских граждан оказались в стационарах и индивидуальных инфекционных боксах. Как пережить карантин и не упасть духом, чем заняться семье в период самоизоляции? Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора предлагает составить«список приятных дел». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также рассказала о существовании группы заболевших коронавирусом пациентов из разных больниц страны, которые имеют возможность в режиме онлайн пообщаться с психологом и даже снять приступ паники:

В больнице

«Конечно, мои советы во многом зависят от тяжести протекания заболевания. Если беспокойство о здоровье на первом месте, лучше довериться врачам. Когда пациент находится на искусственной вентиляции лёгких, ему ни до чего другого дела нет. Но если течение заболевания на карантине не выходит на первый план, в таких случаях можно составить «список приятных дел» — наметить себе мероприятия, которые можно осуществлять в больнице. Что человек любит? Читать, смотреть какие-то фильмы, общаться с родственниками. Но лучше сделать это планом на день. О самом факте нахождения в больнице нужно подумать, как о непродолжительном периоде: когда-то этот процесс завершится, можно помечтать о будущем: чего бы хотелось сделать в жизни, чего удачного было сделано за прошедший период.

В критической момент люди выясняют для себя самое важное и ценное, и многие мелкие истории, в том числе даже ссоры, конфликты, как ненужное уходят, потому что их бессмысленность человек очень сильно осознаёт. Также, находясь в стационаре, с учётом распорядков в больнице полезно структурировать время своего дня: питание, медикаментозные процедуры и то время, когда вы читаете, смотрите, думаете, занимаетесь, в том числе и какими-то бытовыми вещами. Даже находясь в палате, нужно обязательно менять дневную и ночную одежду — чтобы сохранялся режим.

Если есть доступ в интернет, можно воспользоваться такой практикой, как Йога-нидра — спокойная практика соединения с телом. Часто, когда мы двигаемся в привычном графике жизни, мы забываем о своём теле. Мы все в своей голове, в своих эмоциях, в планах на жизнь, забывая про физическую оболочку. Эта спокойная практика медитации позволит почувствовать свое тело. Это такой небольшой баланс внутреннего успокоения.

И конечно, я бы рекомендовала присоединиться к нашей группе «Переживем эпидемию вместе без риска заразиться», позвонив на телефон нашего центра. Тогда можно будет присоединиться онлайн к этой группе таких же пациентов из разных больниц страны. Эта бесплатная программа, которая реализуется, в зависимости от динамики группы, 1−2 раза в неделю. Там есть возможность пообщаться с психологом, в том числе есть 30-минутное бесплатное экспресс-общение с психологом, можно снять приступ паники. Такие же услуги оказывают в других психологических центрах, которые подключились ко всероссийской акции «Мы вместе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в 82 регионах России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса. За весь период выздоровели только 1045 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в России: проверка на прочность».