Дзержинский район, Калужская область, 11 апреля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В деревне Корокино Дзержинского района Калужской области 10 апреля загорелся Знаменский скит. Пожар случился в неэксплуатируемом братском корпусе подворья Крестовоздвиженского монастыря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Главного управления МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Огнём уничтожено деревянное здание.

Братский корпус и храм иконы Богоматери «Знамение», при которой было открытое подворье, построены из дерева. В результате пожара здание было уничтожено. Люди не пострадали.

В настоящее время устанавливают причину возгорания и нанесённый ущерб.