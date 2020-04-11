Сухиничи, Калужская область, 11 апреля, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Тела 37-летнего мужчины и 58-летней женщины были обнаружены вечером 10 апреля после тушения пожара в частном доме в городе Сухиничи Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, на момент возгорания в доме находились две женщины и мужчина, которые состоятельно пытались потушить возгорание. Одна женщина выбежала во двор и стала звать на помощь. Мужчина и женщина, которая являлась его матерью, остались в горящем доме. Им выйти не удалось. Со слов свидетеля, погибшие были в состоянии опьянения.

В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружена проводка разного сечения, соединенная между собой на скрутки «жучки» без опрессовки, электровилка из двух гвоздей, включенная электроплита. В настоящее время назначены экспертные исследования, причина пожара и смерти потерпевших устанавливаются.