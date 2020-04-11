Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В целях недопущения ухудшения ситуации с распространением коронавиурса на въездах в Ростов-на-Дону выставлены посты ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области В Ростове-на-Дону развернули посты ГИБДД

«Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с 31 марта в Ростовской области действует режим всеобщей изоляции. В настоящее время в регионе выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четверо пациентов с COVID-19 выздоровели.