Калуга, 11 апреля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным оперативного штаба на утро 11 апреля. Из 24 заболевших 21 человек находится на лечении и трое выздоровели.

Василий Поленов. Больная. 1886

11 человек с условно-положительным анализом на коронавирусную инфекцию, направленным на проверку, ожидают результатов повторных анализов. На карантине в больнице находятся 28 человек. На обсервацию в санатории «Спутник» помещены семь человек. Дома под наблюдением медиков — 1439 человек. По результатам анализов с наблюдения сняты 2779 человек.

Из 24 подтвержденных случаев случаев коронавирусной инфекции 15 зафиксировано у жителей Калуги, три — у проживающих в Малоярославецком районе, два случая — у жителей Обнинска и по одному — у проживающих в Боровском, Думиничском, Медынском и Козельском районах. Три человека выздоровели. Всего в регионе по коронавирусу медиками проведено свыше четырёх тысяч исследований.