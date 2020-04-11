Иркутск, 11 апреля, 2020, 10:10 — ИА Регнум. По состоянию на 11 апреля в Иркутской области выявлены 28 заражённых коронавирусом граждан. По данным регионального оперативного штаба, двое пациентов скончались, остальные госпитализированы. Больше всего заболевших проживают в Иркутске и Батайском районе.

Оперативный штаб Оперативная информация по коронавирусу в Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, первой жертвой коронавируса в Приангарье стал пожилой мужчина. Это произошло 6 апреля в областной инфекционной больнице.

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