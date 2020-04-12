Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 12 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 апреля: в 1944 году король Румынии Михай I принял условия перемирия, предъявленные правительством СССР. Освобождён Тирасполь.

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, в ночь на 12 апреля штурмом овладели городом Тирасполем — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Днестр. Воспользовавшись паникой среди гитлеровцев, наши войска форсировали реку Днестр южнее Тирасполя и захватили плацдармы на её западном берегу.