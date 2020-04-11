Курган, 11 апреля, 2020, 07:04 — ИА Регнум. В Курганской области оштрафован секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Ерёмин за распространение фейковой информации о коронавирусе. Об этом коммунист сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/s.eremin51 Сообщение, стоившее его автору 15 тыс. рублей

По решению Курганского городского суда он должен заплатить штраф в 15 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации.

Фейком сочли обращение Сергея Ерёмина к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову от 4 апреля 2020 года, что «самые авторитетные учёные-вирусологи заявили об отсутствии признаков пандемии и искусственном раздувании психоза лживыми средствами СМИ и совершенно неадекватной реакции всех органов власти, которые собственными решениями добивают остатки экономики».

Сергей Ерёмин не признал себя виновным, отметив, что высказал собственное мнение по поводу коронавирусной инфекции.