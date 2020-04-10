Санкт-Петербург, 10 апреля, 2020, 22:03 — ИА Регнум. В петербургский аэропорт «Пулково» вечером 10 апреля прилетели самолеты с острова Кипр и из Таиланда, на которых в город на Неве прибыли, по предварительным данным, 139 граждан РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Борт из Ларнаки (Кипр) прибыл в 20:32 мск, борт из Пхукета (Таиланд) — в 21:40 мск. Оба рейса выполнил «Аэрофлот». Большая часть прибывших — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В «Пулково» всех пассажиров осматривают медики, при наличии симптомов ОРВИ людей сразу госпитализируют в больницу. Остальным вручат предписания об обязательной самоизоляции на 14 дней, у всех возьмут анализы на коронавирус.

«Из аэропорта их организованно доставят по домам. Жителей других регионов разместят в обсерваторе в Курортном районе», — заявили в Смольном.

Весь багаж прибывших в Петербург соотечественников будет продезинфицирован.

Ранее, 2 апреля и 7 апреля, из Катара и Таиланда в Петербург прилетели 315 человек. Они находятся на карантине и проверяются на коронавирус.