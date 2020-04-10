Санкт-Петербург, 10 апреля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. ГУП «Петербургский метрополитен» собирается закупить новые вагоны на кредитные деньги. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Состав нового типа в метро Петербурга

Кредитную линию на 1,56 млрд рублей предприятие намерено открыть с 2020 по 2024 год.

На эту сумму подземка планирует приобрести новые вагоны с асинхронным тяговым приводом. Заявки принимают до 24 апреля, а 27 апреля объявят победителя.