Москва, 11 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

газета «Красная звезда»

«Эти переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и взаимного понимания, закончились подписанием 11 апреля Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией».