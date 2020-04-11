Война: Красная армия освободила Керчь. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 11 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 апреля: в 1944 году гитлеровцы изгнаны из Керчи, в 1945 году СССР подписал с Югославией договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве.
«Эти переговоры, протекавшие в атмосфере сердечности и взаимного понимания, закончились подписанием 11 апреля Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией».