Тамбов, 10 апреля, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Тамбовские власти делают «всё возможное», чтобы в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных и сохранить экономику региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Об этом рассказал сегодня, 10 апреля, представителям региональных СМИ глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что главная задача — обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных. Ранее нп видеоселекторном совещании президент страны Владимир Путин назвал эту работу безусловным приоритетом.

Александр Никитин подчеркнул, что в соответствии с расчетами Минздрава в Тамбовской области должны быть развернуты 503 инфекционные койки. Большинство из них уже функционируют. До 25 апреля будут развернуты дополнительно ещё 169 коек. Кроме того, региональные власти рассматривают возможность и более негативного развития ситуации. На этот случай составлены планы по перепрофилированию медицинских организаций и разворачиванию дополнительных мощностей.

Пока же, по словам губернатора, ситуация оценивается как управляемая. По состоянию на утро 10 апреля в регионе подтверждено 24 случая коронавируса. На госпитализации с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 45 человек. На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются более 500 человек.

«Пока никто не может сказать, когда это закончится, когда будет пик заболеваемости и когда она пойдет на спад. Ежедневно фиксируются новые случаи, но в целом ситуация пока в рамках наших прогнозов. Это не повод, чтобы расслабляться. Необходимо строго соблюдать санитарные меры и самоизоляцию, особенно гражданам старшего возраста и тем, кто попадает в группу риска. Отдельно хочу поблагодарить медиков, на которых ложится большая нагрузка и ответственность. Большое вам человеческое спасибо», — сказал Александр Никитин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в регионе принимаются меры, направленные и на поддержку экономики. В наиболее уязвимом положении сегодня находятся малый и средний бизнес, приостановка деятельности которых имеет негативные последствия как для занятых в этом секторе людей, так и для экономики. В настоящее время расширен список организаций, которые могут возобновить работу с соблюдением санитарных мер. Также в правительство направлен на согласование план поддержки бизнеса, который включает такие меры как сокращение ставок по имущественным налогам, возможность получения банковских займов под нулевые проценты, смягчение условий по оплате арендных платежей.

«Ко мне ежедневно поступают обращения от нашего предпринимательского сообщества. Многие предприниматели честно исполняют обязательства, платят налоги. Понимаю их опасения. Учитывая вклад малого и среднего бизнеса в региональную экономику, делаем все, чтобы помочь людям. Все, что областная власть в силах сделать, будет выполнено», — заверил глава региона.