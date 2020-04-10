Тамбов, 10 апреля, 2020, 17:50 — ИА Регнум. В Тамбовской области по инициативе губернатора Александра Никитина принято решение о дополнительныхежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также денежной компенсации многодетным семьям за неиспользованные бесплатные завтраки в школьных столовых,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитина на заседании регионального парламента

Депутаты Тамбовской областной думы поддержали предложение Александра Никитина о дополнительных выплатах семьям с маленькими детьми. Сегодня, 10 апреля, на заседании народные избранники единогласно приняли законопроекты о ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также денежной компенсации многодетным семьям за неиспользованные бесплатные завтраки в школьных столовых.

Законопроект, в соответствии с которым семьи, воспитывающие ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, будут получать с 1 июня дополнительно 4745 рублей, разработан по инициативе главы региона Александра Никитина в рамках поручений президента Владимира Путина. Губернатор уверен, что для жителей региона, воспитывающих маленьких детей, эта мера станет существенной поддержкой.

В связи с тем, что многодетные семьи в настоящее время не могут воспользоваться школьными завтраками, разработан законопроект о замене бесплатного питания на денежную выплату из расчёта 40 рублей в день на одного школьника и фактического количества дней дистанционного обучения или по индивидуальным планам. Он также принят единогласно. Эта мера будет действовать до завершения режима повышенной готовности регионального уровня реагирования.

Александр Никитин поблагодарил законодателей за работу в непростых условиях, вызванных угрозой распространения коронавируса. От своевременного принятия решений региональным парламентом во многом зависит жизнь в регионе. Само заседание прошло в большом зале администрации области с соблюдением всех необходимых санитарных мер.