Курган, 10 апреля, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Курганской области 10 апреля две поликлиники в Шадринске и Кургане получили в подарок автомобили «Лада Веста» и «Лада Ларгус» с надписью #СпасибоВрачам от местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб Курганской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Автомобили в подарок

Новый транспорт своевременно поступил к медикам во время пандемии коронавируса, когда нагрузка на персонал кратно возросла.

«Через наших медиков прошло более 4 тысяч человек, вернувшихся из-за границы, их нужно всех наблюдать», — сообщила руководитель департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев подчеркнул, что автомобили куплены на средства, сэкономленные на выборной кампании и на содержании регионального отделения.