Тула, 10 апреля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Производство дезинфекторов на предприятии «Аэрозоль Новомосковск» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Производство дезинфекторов на предприятии «Аэрозоль Новомосковск» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Как рассказала главе региона генеральный директор предприятия Елена Поповкина, в марте десять производственных линий в срочном порядке были переоснащены для выпуска более чем 20 разновидностей средств для быстрой дезинфекции рук и поверхностей.

В апреле на предприятии запущено производство продукции в аэрозольной и полимерной упаковке — гелей-санитайзеров для рук, спреев-дезинфекторов для рук, воздуха и поверхностей, а также жидкого антибактериального мыла, чистящих антибактериальных средств для пола и других поверхностей. Предприятие планирует производить порядка 10 млн штук антисептиков в месяц. Продукция будет направляться в торговые и аптечные сети, интернет-магазины. При необходимости они будут поставляться на предприятия и в организации Тульской области.

Отвечая на вопрос губернатора Алексея Дюмина о том, как соблюдаются санитарные правила в производственных помещениях, Елена Поповкина рассказала, что предприятие обеспечено средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме. При входе все работники проходят контроль температуры тела. На рабочих местах они находятся в масках. Минимизированы возможные контакты сотрудников на проходных и в производственных помещениях. Офисы и цеха регулярно дезинфицируются.

Также, как рассказала гендиректор, на предприятии действует практика, когда сотрудники подписывают декларацию о состоянии своего здоровья. Согласно документу, сотрудники следят за состоянием своего здоровья и соблюдают необходимые санитарные правила.

Алексей Дюмин поручил министерству промышленности и науки Тульской области рассмотреть вопрос о применении такой практики на других предприятиях региона. Глава региона также осмотрел цех производства аэрозолей и ознакомился с образцами выпускаемой продукции.

«Сейчас у нас сохраняется спрос на средства индивидуальной защиты и антисептики. «Аэрозоль Новомосковск» уже не раз участвовал в реализации национальных и региональных проектов. И в нынешней непростой ситуации предприятие активно включилось в решение актуальной задачи — оперативно подготовило и запустило новое производство средств дезинфекции с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Необходимо наращивать производственные мощности, чтобы обеспечить спрос и предприятий, и жителей», — отметил глава региона.