Калуга, 10 апреля, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Калужской области приняло решение продолжить образовательный процесс школьников в дистанционной форме, сообщает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Скрин со страницы министерства образования и науки Калужской области в «ВКонтакте»

По информации образовательного министерства региона, вопрос о досрочном прекращении учебного года в связи с коронавирусной инфекцией не рассматривается. В настоящее время в дистанционном обучении участвуют 333 общеобразовательные организации, более 6,8 тыс. учителей школ, около 110,5 тыс. учащихся. Каждой образовательной организацией обучение осуществляется индивидуально, исходя из инженерно-технических условий, а также уровня IT-компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся и родителей. При этом на первом этапе используются инструменты и механизмы, уже известные ученикам и учителям — ГИС «Сетевой город. Образование» и другие. Уроки проводятся продолжительностью не более 30 минут.

Напомним, ранее Министерство просвещения России рекомендовало регионам три варианта обучения школьников в зависимости от эпидемиологической обстановки: если угрозы распространения коронавируса практически нет, то возврат к обычным занятиям; продолжение дистанционного обучения в субъектах со сложной эпидемиологической обстановкой и досрочное завершение учебного года для регионов, где наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией.