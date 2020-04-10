Костромской университет готовится завершить учебный год в формате «онлайн»
Костромская область, 10 апреля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Костромской государственный университет готовится к завершению учебного года в дистанционном формате — передает корреспондент ИА REGNUM. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, руководство вуза настраивает студентов на сдачу сессии и защиту дипломных работ в режиме «онлайн».
По словам ректора, серьезных неудобств завершение года в непривычном формате не принесет ни для студентов, ни для преподавателей. На протяжении последних лет вуз проводил итоговую аттестацию по «удаленке».
Напомним, высшие и средние учебные заведения Костромской области были переведены на онлайн-обучение с 25 марта. Опорный вуз региона был создан в 2016 году, в 8 институтах, входящих в его состав, получают образование около 8 тысяч студентов. Основную долю направлений подготовки составляют общественные и гуманитарные специальности.