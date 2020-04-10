Сегодня, 10 апреля, российский президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Kremlin.ru Совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли в режиме видеоконференции

14:54 10.04.2020 Владимир Путин, открывая совещание, напомнил, что накануне, 9 апреля, в России обсуждали ситуацию на ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса: «Ракетно-космическая отрасль, безусловно, принадлежит к числу таких же, жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы».

14:56 10.04.2020 Владимир Путин: «Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельствами, в связи с пандемией, снизилась, и я сегодня собрал вас для того, чтобы поговорить о том, как организуется работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры для защиты тех людей, которые работают и работа которых не может быть приостановлена, и как вы планируете, уважаемые коллеги, построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отдаленной перспективе, имея в виду необходимость восстановления ее полноценной работы, в полном объеме».

14:56 10.04.2020 Далее глава государства рассказал о первоочередных задачах: «Первое. Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство».

14:57 10.04.2020 Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Прошу проинформировать сегодня, какие меры принимает «Роскосмос», чтобы запуск состоялся по графику, в срок — Владимир Путин.

14:58 10.04.2020 Вторая, по мнению Владимира Путина, важная задача заключается в том, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг: «При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными. В установленные сроки на космодроме Восточный должны быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого класса и сверхтяжёлого класса. Начало их лётных испытаний намечено соответственно на 2023-й и 2028 годы».

14:59 10.04.2020 Совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции. Фото с сайта Кремля.

15:03 10.04.2020 Владимир Путин: «Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнёрства. Вы знаете, это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты».

15:03 10.04.2020 «Сегодня хотел бы услышать, как стимулировать такое партнёрство, по вашему мнению, что нужно здесь нам предпринять, какие новые формы нужно использовать, для того чтобы это направление развивалось успешно, как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции», — Путин.

15:04 10.04.2020 Слово для выступления передали Николаю Тестоедову — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва».

15:05 10.04.2020 Развитие программы пилотируемых полётов является безусловным приоритетом для российской космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития отрасли. «Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — подчеркнул глава государства. Читайте также: Путин назвал приоритетом космонавтики пилотируемые полёты

15:05 10.04.2020 Владимир Путин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Фото с сайта Кремля.

15:06 10.04.2020 Сообщение о совещании на странице аккаунта Президента РФ в соцсети Twitter. https://twitter.com/KremlinRussia/status/1248581419728883712

15:11 10.04.2020 Самыми престижными и ключевыми профессиями в космонавтике являются инженер космической отрасли и космонавт (по 79%), приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: Жители РФ назвали престижные профессии в космической отрасли

15:12 10.04.2020 Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг ради конкурентноспособности своих средств космического выведения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул, что на космодроме Восточный без задержек должна быть создана инфраструктура, позволяющая запускать ракеты тяжёлого и сверхтяжёлого класса. Лётные испытания таких ракет должны начаться соответственно в 2023 и 2028 годах. Подробности в материале: Путин призвал укреплять позиции РФ на рынке космических услуг

15:12 10.04.2020 С 50−60 годов XX века России сохранила лидирующие позиции в освоении космоса. В этом уверены, 37% граждан, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте также: Россия сохранила лидирующие позиции в космосе — опрос

15:19 10.04.2020 Совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли в режиме видеоконференции. Фото: kremlin.ru

15:20 10.04.2020 Ракетно-космическая отрасль является жизненно важным сектором российской экономики, её необходима бесперебойная, ритмичная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 апреля в ходе онлайн-совещания по вопросам развития отрасли. Об этом: Путин: космическая отрасль жизненно важна для экономики России

15:24 10.04.2020 Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Фото: kremlin.ru

15:24 10.04.2020 «Планы пусков с изготовлением космических аппаратов выполняются полностью. В 2020 году это десять космических аппаратов, из них два уже запущены, два находятся на космодроме, остальные находятся либо на хранении, либо в процессе изготовления», — заявил Николай Тестоедов, гендиректор АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва», информируя президента о том, как организовано выполнение гособоронзаказа 2020 года при ограничениях работы в условиях эпидемии коронавируса. По его словам, все сотрудники предприятия обеспечены индивидуальными средствами защиты.

15:30 10.04.2020 Ракетно-космический центр «Прогресс» продолжает работупо обеспечению гособоронзаказа 2020 года, доложил президенту России руководитель предприятия Дмитрий Баранов: «Мы оставили в работе только самые критически важные направления по части космических аппаратов, по линии Министерства обороны, там работа не прерывалась вообще. По линии средств выведения, по ракете «Союз-2», это основной наш носитель, сборочные работы были остановлены, поскольку у нас порядка 12 ракет-носителей сейчас находятся на космодромах, и порядка 40 ракет-носителей находятся сейчас в заделе на хранении на предприятии. Здесь есть определенный запас по прочности. Тем не менее, по испытанию этих ракет, уже изготовленных, и по проведению годовых регламентных работ мы работы также не останавливали, потому что считаем, что это тоже критически важное направление. Также не были остановлены работы по части ракеты-носителя «Союз-5». Мы понимаем, что это задел под сверхтяжелую машину, и здесь у нас государственный контракт по «Союзу-5» — конец 2022 года, мы должны сдать и запустить первую машину».

15:42 10.04.2020 В Ракетно-космическом центре «Прогресс» в первую неделю апрельских ограничений из 16 700 человек работало несколько сотен человек, рассказал руководитель предприятия Дмитрий Баранов на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин. «На следующей неделе мы несколько увеличили и сейчас мы приближаемся по численности где-то порядка между 1,5 и 2 тысячами человек и планируем после 20-го числа, посмотрим по обстановке, рассмотреть вопрос и полностью предприятие вывести с соблюдением соответствующих мер безопасности, разумеется», — сказал Баранов. Сейчас предприятие обеспечивает работы на космодроме Байконур, в том числе по запуску грузового транспортного корабля в конце апреля, а также работает с Министерством обороны по космодрому Плесецк. «Например, в ближайшие дни приходит эшелон, отправляем очередную ракету-носитель на космодром Плесецк. Работа плановая, здесь никаких срывов быть не может», — сказал глава РКЦ «Прогресс».

15:45 10.04.2020 Ракетно-космический центр «Прогресс». Фото: kremlin.ru

16:02 10.04.2020 «Компания не останавливалась, мы продолжаем работу. Только вчера мы вернулись с Байконура, где под руководством руководителя «Роскосмоса» осуществлен пилотируемый пуск», — заявил гендиректор «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин. «Благодаря решениям, которые приняты руководителем «Роскосмоса» и премьер-министром Казахстана, в условиях сложившейся сложной обстановки нам удалось осуществить два пуска, готовимся к третьему пуску. Удалось осуществить переброску большого количества людей и техники через границу, — доложил Охлопков. — На данный момент работаем по обеспечению выполнения задач Министерства обороны на космодроме Плесецк». По словам руководителя «ЦЭНКИ», на космодроме «Восточный», с учетом его изолированности, объемы работ ракете-носителю тяжелого класса «Ангара» удалось даже несколько увеличить. «Поставки оборудования и производство оборудования для космодрома идут без задержек и без срывов. Владимир Владимирович, поставленную задачу нам как системообразующему предприятию безусловно выполним», — заверил Охлопков.

16:31 10.04.2020 Владимир Путин обратился к участникам совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли: «У меня в начале нашей сегодняшней встречи, нашего совещания [был] вопрос ко всем собравшимся представителям промышленности: есть ли какие-то проблемы, на которые вы хотели бы особо обратить внимание? Нет. Хорошо».

16:33 10.04.2020 Помощники президента Дмитрий Шальков и Максим Орешкин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли в режиме видеоконференции. Фото: kremlin.ru

17:33 10.04.2020 «В 2020 году запланировано 33 пуска, из которых 12 запусков спутников — по Федеральной космической программе, девять запусков коммерческих аппаратов, три — из Гвианского космического центра. Мы уже провели пять пусков. Вчерашний пуск был довольно важный и сложный, потому что впервые мы испытали уже с участием экипажа связку корабля «Союз-МС» и ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской цифровой системой управления. Всё нормально», — доложил президенту России глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли в режиме видеоконференции

17:35 10.04.2020 «Роскосмос» сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу. Все остальные остановились», — заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, в связи с распространением коронавирусной инфекции в зоне риска оказались как минимум девять запусков, намеченных ранее «Роскосмосом». "Запуск аппарата «ЭкзоМарс» уже перенесен на 2022 год. Эта проблема для нас довольно большая, Владимир Владимирович, потому что аппараты, которые мы должны выводить на наших космодромах, физически просто не прибывают на территорию России», — пояснил Рогозин.

17:40 10.04.2020 Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о крайне негативном влиянии пандемии коронавируса на реализацию планов и текущую деятельность госкорпорации. [[[quote-0]]]

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