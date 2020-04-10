Ярославль, 10 апреля, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Аэропорт «Ярославль» объявил о временной приостановке авиарейсов до Казани и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ярославского аэропорта.

Yarregion.ru Аэропорт «Ярославль»

Перелеты по маршруту Казань-Ярославль-Казань осуществляла авиакомпании «ЮВТаэро», теперь рейсы отменены. Полетов не будет в период с 9 по 30 апреля. В Санкт-Петербург до недавнего времени можно было улететь на самолете авиакомпании «S7», однако с 17 по 29 апреля авиаперелеты из ярославского аэропорта до северной столицы также осуществляться не будут.

Авиарейс из Ярославля в Казань стал возможен с апреля 2019 года, а перелеты в Санкт-Петербург в минувшем году совершались трижды в неделю.