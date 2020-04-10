Жуковский район, Калужская область, 10 апреля, 2020, 17:07 — ИА Регнум. На территории Калужской области продолжают гореть леса. Утром 10 апреля загорелся лес в Жуковском районе в окрестностях населенного пункта Роща. Площадь возгорания составила около 1,5 гектара, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru На территории Калужской области продолжают гореть леса.

Накануне в области произошло шесть лесных пожаров. Один из них — в километре от калужского пригородного посёлка Мстихино. Пожар также случился в Людиновском районе. Горели леса в Хвастовичском и Кировском районах, где общая площадь возгорания составила 10,5 гектара. На лесных пожарах пострадавших людей не было. В 21 районе области введён особый противопожарный режим. Посещение лесов населением ограничено.

Напомним, ранее в окрестностях поселка Березичский Стеклозавод в Козельском районе на территории национального парка «Угра» сгорела лесная подстилка на площади 7,9 гектара.