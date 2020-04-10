Кострома, 10 апреля, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Костромская благотворительная столовая «Остров» планирует организовать доставку горячих обедов для нуждающихся людей — передает корреспондент ИА REGNUM. Руководство организации находится в поиске волонтеров, которые смогут разносить пищу на дом необеспеченным костромичам.

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«До всех этих событий в нашей столовой горячее питание на безвозмездной основе получало порядка 150 человек. В основном, это пенсионеры и безработные, находящиеся в трудной финансовой ситуации. Для некоторых из них наша столовая была единственным источником получения еды. На следующей неделе мы будем более детально заниматься сбором адресов этих людей и хотим организовать доставку горячих обедов к ним домой. Очень нужна волонтерская помощь в этом деле. Связаться со мной можно по номеру 8 (960) 742-28-89 », — сказал председатель Костромской благотворительной областной общественной организации «Остров» Александр Богачев.

Напомним, в Костромской области действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома горожанам разрешается исключительно для решения насущных вопросов. Людям старше 65 лет, находящимся в особой зоне риска заражения коронавирусной инфекцией, советуют не покидать жилища. Для помощи в оплате ЖКХ, покупки продуктов и медикаментов пенсионерам и малоподвижным людям в регионе организован штаб Общероссийского народного фронта. Волонтеры приобретают все необходимое, доставляют пенсионерам, а те расплачиваются за продукты по чекам.

Впрочем, такая мера поддержки актуальна для горожан, которые могут позволить себе покупки в магазинах. Попытка организовать доставку бесплатных продуктов нуждающимся с начала пандемии коронавируса в Костроме предпринимается впервые.