В Костроме нуждающимся бесплатные обеды будут доставлять на дом
Кострома, 10 апреля, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Костромская благотворительная столовая «Остров» планирует организовать доставку горячих обедов для нуждающихся людей — передает корреспондент ИА REGNUM. Руководство организации находится в поиске волонтеров, которые смогут разносить пищу на дом необеспеченным костромичам.
Напомним, в Костромской области действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома горожанам разрешается исключительно для решения насущных вопросов. Людям старше 65 лет, находящимся в особой зоне риска заражения коронавирусной инфекцией, советуют не покидать жилища. Для помощи в оплате ЖКХ, покупки продуктов и медикаментов пенсионерам и малоподвижным людям в регионе организован штаб Общероссийского народного фронта. Волонтеры приобретают все необходимое, доставляют пенсионерам, а те расплачиваются за продукты по чекам.
Впрочем, такая мера поддержки актуальна для горожан, которые могут позволить себе покупки в магазинах. Попытка организовать доставку бесплатных продуктов нуждающимся с начала пандемии коронавируса в Костроме предпринимается впервые.