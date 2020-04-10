Ярославль, 10 апреля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Ярославской областной детской клинической больнице завершен первый этап капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в лечебном учреждении. Трехэтажный комплекс был построен еще в 1967 году, последние 4 года нефрологическое отделение больницы было расформировано. Теперь пациенты смогут получать помощь в своем отделении, но уже в новых условиях.

Отремонтированный корпус

«Самое главное для нас — это возможность совместного пребывания детей с родителями. Теперь я уверена более, чем на сто процентов, что условия пребывания в больнице самые комфортные, приближенные к домашним, что безусловно сказывается на скорейшей реабилитации и выздоровлении наших маленьких пациентов», — отмечает главный врач областной детской больницы Марина Писарева.

За полгода в данном корпусе заменили инженерные коммуникации, проведена перепланировка и переоборудование палат. В них появились отдельные санузлы и уложен новый линолеум.

Палата в детской больнице

На сегодняшний день капитальный ремонт с комплексом отделочных работ и перепланировкой помещений состоялся в отделениях, расположенных на первом этаже: нефрологическом, приемном покое лор-отделения, рентгенодиагностическом кабинете, приемном отделении для соматических пациентов, помещении будущего дневного стационара по профилю оториноларингологии и кабинете кафедры педиатрии ЯГМУ. Весь проект реализуется в рамках соглашения правительства Ярославской области и ПАО «Славнефть-ЯНОС».

"Мы всего лишь одно из учреждений, которым такое крупное предприятие оказывает финансовую поддержку. Сотрудничество началось в феврале 2019 года, было выделено 14 миллионов рублей, на ремонт первого этажа потрачено более 6 миллионов», — пояснила Марина Писарева.

Процедурный кабинет

Капитальный ремонт в Ярославской областной детской клинической больнице будет продолжен. В ближайшее время запустят модернизированную систему вентиляции, а также смонтируют специальную систему лечебного газоснабжения для наркозно-дыхательной аппаратуры, проведения анестезии и снабжения кислородом палат неотложной помощи.