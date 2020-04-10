Ярославль, 10 апреля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Сотрудники центра гражданской защиты Ярославля спасли с парапета трехэтажного жилого дома любителя паркура. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на муниципальный центр. Происшествие случилось около 6 часов утра 10 апреля. Паркурщика заметили местные жители, позвонили в полицию, а правоохранители вызвали спасателей.

ЦГЗ Ярославля «Человек-паук» в Ярославле

Молодой человек расположился на парапете, в районе третьего этажа жилого дома на улице Свердлова в Ярославле. Зеваки прозвали паркурщика «человеком-пауком»: он находился в углублении стены здания. Предпринимал попытки спрыгнуть, но был остановлен сотрудниками «Центра гражданской защиты». К месту происшествия подогнали автовышку и с ее помощью вернули нарушителя общественного порядка на землю.

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Любителя паркура передали полицейским, скорее всего, в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении.