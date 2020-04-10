Чебоксары, 10 апреля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Тёплую апрельскую погоду, которая соответствует по климатическим нормам маю, в Чувашии сменит резкое похолодание и дожди, переходящие в снег. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чебоксарах

Причиной похолодания станет холодный фронт, на котором впоследствии сформируются два волновых циклона. Уже во второй половине 10 апреля начнутся дожди, которые продолжатся 11 апреля. Температура с 15-градусной отметки опустится до +2…+7 градусов.

В ГКЧС Чувашии со ссылкой на данные гидрометеоцентра отмечают, что 10 апреля в Чебоксарах и по республике ожидаются порывы ветра до 12−17 м/с.

11 апреля дождь может перейти в мокрый снег. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в юго-восточной части Чувашии, где за двое суток может выпасть месячная норма влаги. Затем станет ещё холоднее, начнёт устанавливаться снежный покров.

«По прогнозам численных моделей, 12 апреля местами могут образоваться 10-сантиметровые снежные сугробы. Из-за усиления северного ветра (с порывами до 20 метров в секунду) поднимется метель», — прогнозирует Владимир Михайлов.

14 апреля вернётся тёплая погода, воздух снова прогреется до +12…+17 градусов. 19 апреля, на Пасху, будет солнечно, ожидается 20 градусов тепла.