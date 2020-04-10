Ярославль, 10 апреля, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Ярославской области нет новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. На данный момент на лечении находится 11 пациентов с COVID-19. Они размещены в инфекционных отделениях больниц Ярославля, Рыбинска и Тутаева.

Ярославская инфекционная больница

«За сутки обследовано 748 человек, в обязательной изоляции — 551 человек. Предварительно положительные — 15 тестов», — привел последние статистические данные губернатор Дмитрий Миронов.

Днем ранее в Ярославской области было всего 6 предварительно положительных тестов на коронавирусную инфекцию.