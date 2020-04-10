Сургут, Югра, 10 апреля, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Югре выявили фейк о смерти от коронавирусной инфекции на Приобском месторождении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО В Югре выявили очередной фейк о коронавирусе

Полицейские Сургута провели проверку на предмет достоверности размещенных в социальных сетях сведений о смерти от коронавирусной инфекции на нефтяном месторождении. Установлено, что данная информация является ложью, которую разместил местный житель Сургута 1994 года рождения.

По факту был составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). В настоящее время фейк удалён.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ориентироваться только на официальные источники информации.