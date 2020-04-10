Ульяновск, 10 апреля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области сотрудники следственного управления СКР взяли под опеку 97-летнюю участницу Великой Отечественной войны, бывшего следователя Антонину Червякову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ulyanovsk.sledcom.ru Антонина Червякова. 2019 год

Ветеран недавно отметила свой день рождения. С этим событием её поздравил по телефону руководитель ведомства Сергей Михайлов, «пожелав крепкого здоровья и позитивного настроения».

«Сотрудники управления навестили Антонину Ивановну, соблюдая меры безопасности, принесли ей необходимые продукты питания, передали цветы, праздничный торт, памятный адрес и заверили, что не оставят без поддержки и внимания», — говорится в сообщении.

В настоящее время ветеран остаётся дома в режиме самоизоляции.

Антонина Червякова родилась в 1923 году в селе Белозерье Карсунского района Ульяновской области. В январе 1943 года мобилизована на фронт, была разведчицей 1088 зенитно-артиллерийского полка. Демобилизовалась в августе 1945 года, работала в Карсунском райкоме ВЛКСМ, нотариусом Карсунской государственной нотариальной конторы. В 1968 году назначена на должность следователя, проработав на посту 17 лет.

Напомним, в 2020 году отмечается 75-летие Победы, поэтому год объявлен Годом памяти и славы. Все ветераны Великой Отечественной войны к празднику получат по 75 тыс. рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области до особого распоряжения действует режим самоизоляции для всех жителей.