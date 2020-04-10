Калуга, 10 апреля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил организовать обследование в Людиновском районе, где работают жители соседней Брянской области, сообщает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Врио калужского губернатора Владислав Шапша на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

«В Брянске складывается неблагополучная ситуация. Я попросил сегодня связаться с руководителями предприятий, выяснить, какое количество людей там работает, принять меры либо для того, чтобы они работали изолированно от других, если это необходимо, либо по возможности отпустить их в отпуск, чтобы они это время выдержали и не приезжали. Я думаю, их небольшое количество, 10−30 человек. Но их нужно тоже обследовать, поскольку они приезжают к нам из региона неблагополучного, в котором большой рост заболеваемости», — сказал Владислав Шапша.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 апреля в Брянской области зарегистрировано 97 случаев заражения COVID-19.