«Вы просто чудесницы!»: на Алтае сшили улучшенные противочумные бахилы
Горно-Алтайск, 10 апреля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В Горно-Алтайском государственном политехническом колледже имени М.З. Гнездилова сегодня, 10 апреля, состоялась передача партии из 100 пар бахил и 100 противочумных защитных костюмов для медиков республиканской больницы. Спецобмундирование было сшито в сжатые сроки активистами ОНФ и преподавателями в двух швейных цехах колледжа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснила провизор республиканской больницы Елена Чиркова, при закупке противочумных костюмов медучреждение столкнулось с проблемой их отсутствия у поставщиков. Тогда было принято решение обратиться за помощью к профессиональным портным. На что от руководства и преподавателей колледжа получили положительный ответ.
«В столь сложный период, когда практически вся страна, да и мир в целом борется с опасной для жизни инфекцией, мы не могли остаться в стороне. Посильную лепту в интересах безопасности всех жителей республики и в первую очередь медицинских работников, которые оказались на передовой в борьбе с короновирусом, внес каждый из преподавателей нашего колледжа. Работала большая группа, весь наш коллектив. С поставленной задачей мы справились. Работу выполнили в короткий срок», — отметила член штаба ОНФ в Республике Алтай, директор Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова Елена Басаргина.
«Огромное спасибо всему коллективу колледжа. Вы просто чудесницы! Работа выполнена очень качественно. Внесенные профессионалами коррективы в пошив бахил создали дополнительные удобства в их использовании. Ваши изделия станут надежной защитой для медицинских работников подготовленного в столице республики инфекционного госпиталя», — сказала Марина Брагина.
На этом работа активистов ОНФ и преподавателей колледжа не заканчивается. К ним поступили новые заказы от лечебных учреждений республики на изготовление очередных партий противочумных костюмов и бахил.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Республика Алтай остается едва ли не единственный российской территорией, где на сегодняшний день ещё не выявлено ни одного заразившегося коронавирусной инфекцией.
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