Чебоксары, 10 апреля, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Чувашия заняла 12-е место среди регионов страны по приросту установленных случаев коронавируса. За сутки в республике подтверждено 15 новых заражений COVID-2019. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Cap.ru Меры безопасности в больницах Чебоксар

По состоянию на 10 апреля (10:35 мск), в России установлено 1 786 новых случаев коронавируса, наибольшее число — в Москве, 1 124 человека. Чувашия по приросту подтверждённых случаев инфицирования заняла 12-е место среди регионов: за сутки в республике федеральной лабораторией установлено 15 новых случаев — таким образом, всего в республике находится 34 пациента с COVID-2019. В числе инфицированных — двое детей.

По данным минздрава Чувашии, с начала года под медицинским наблюдением находились 2398 человек, из них остаются под присмотром врачей 814. Выздоровел один пациент с коронавирусом.

Отметим, что из регионов Поволжья за сутки наибольший прирост пациентов зарегистрирован в Ульяновской области (+34 человека) и Нижегородской области (+32 человека). Также выше, чем в Чувашии, число новых случаев коронавируса отмечено в Марий Эл (+20 человек) и Башкирии (+18 человек).

По данным Роспотребнадзора, на 8 утра 10 апреля в мире зарегистрировано более 1,63 млн подтверждённых случаев, прирост за сутки 5,5%. В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано более 1,517 млн случаев, прирост за сутки — 5,8%.