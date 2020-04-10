Санкт-Петербург, 10 апреля, 2020, 11:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге шесть человек вылечились от коронавирусной инфекции. За всё время эпидемии перенесли инфекцию и выздоровели 59 человек, с учетом новых данных. Об этом сообщили 10 апреля в городском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Напомним, за 9 апреля в Санкт-Петербурге подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее их количество в городе с начала пандемии достигло 408 случаев. Скончались четыре человека, за последние сутки летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 6736 человек, на карантине, после возвращения из-за рубежа или контактов с заболевшими — находится 7958 человек.