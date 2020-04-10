Ярославль, 10 апреля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославской области увеличено количество предприятий и организаций, которым разрешено работать в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Перечень расширен за счет строительных компаний и предприятий гособоронзаказа.

Yarregion.ru КПП предприятия в Ярославле

«В список вошли строительные компании и те предприятия, без которых их деятельность будет невозможна, а также химчистки, прачечные, клининговые фирмы, производители детских товаров, исполнители гособоронзаказа и другие. Расширено и количество государственных компаний, которые возобновят процессы. В первую очередь, это организации образовательно-методической сферы: нужно поддерживать дистанционное обучение», — отметили в правительстве Ярославской области.

Сотрудники на указанные предприятия допускаются с 10 апреля, при этом на работу не могут выйти ярославцы старше 65 лет, их изоляция продолжится до 30 апреля. В регионе будет работать 21 многофункциональный центр, в которых можно будет получить 35 видов государственных услуг, начиная с оформления пособий и выплат и заканчивая заменой паспорта.

«Дополнен список непродовольственных товаров первой необходимости. Теперь в него входят автозапчасти, табак, семена и посадочный материал, очки, линзы и их части. Их ритейлеры тоже смогут вернуться к работе», — разъяснили в правительстве.

За исключением химчисток, в Ярославской области по-прежнему останутся закрытыми предприятия сферы услуг. Как ранее сообщало ИА REGNUM обращение о возобновлении деятельности таких компаний исходило от депутатов Ярославской областной думы.