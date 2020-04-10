Калуга, 10 апреля, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В калужском лицее № 36 в ходе дистанционного урока, который демонстрировался на интернет-платформе Zoom для 90 пятиклассников, рассказ преподавателя внезапно прервал фильм для взрослых. Трансляция была прервана и запущена вновь, но занятие пришлось прекратить из-за того же порнофильма. Об инциденте 9 апреля написала в социальной сети возмущённая мать одного из школьников.

ИА REGNUM Цензура

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, который является куратором цифрового развития в регионе, посоветовал преподавателям и родителям с осторожностью использовать для видеоконференцсвязи приложение Zoom.

«Сервис зарубежный. Поэтому, если уж вы его применяете, хотя мы не рекомендуем это делать, у нас есть список рекомендуемых сервисов на портале органов власти Калужской области, пожалуйста, ни в коем случае не указывайте персональные данные детей при регистрации. Кроме того, очень важно учителю обеспечить настройку. Там это делается достаточно просто. Несколькими настройками обеспечивается безопасность и невозможность подключения к видеоконференции внешних пользователей», — сказал Дмитрий Разумовский.

Система «Сетевой город» для дистанционного обучения, на который было ранее много жалоб, уже обновлена. Сейчас она работает гораздо быстрее.

Напомним, с 6 апреля уроки в дистанционном режиме начались для всех школьников Калужской области. Одновременно на дистанционном обучении находятся более 40 тысяч учеников.