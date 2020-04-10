Вашингтон, 10 апреля, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Как и подавляющая часть арсенала России, мобильные пусковые системы достались ей в наследство от Советского Союза, и, несмотря на то, что они немного «старые», они по-прежнему могут нанести существенный вред противнику в случае конфликта в Европе, пишет Калеб Ларсон в опубликованной 9 апреля статье для The National Interest.

Антон Симачков ИА REGNUM Уход техники с Парада 9 мая 2019 года. У метро Баррикадная. Москва

По словам автора, российские мобильные пусковые установки стали настоящей визитной карточкой России. Их можно увидеть не только на параде 9 Мая, но и в составе ряда армий постсоветских республик.

«Такие транспортные средства обладают преимуществом в мобильности по сравнению с ракетами, запускаемые из пусковых шахт, хотя они явно не обладают такой же защищенностью, как шахтные собратья», — подчеркнул автор.

России от СССР вообще достался крупнейший в мире по численности и разновидности арсенал ракет, которые развернуты не только на основной территории страны, но и в Калининграде. Развернутые там эти ракеты способны угрожать отдельным регионам Польши, Швеции, Германии, Литвы и Латвии, а также «Беларуси и Украины».

«У России есть возможность перекрыть часть Балтийского моря благодаря своему калининградскому арсеналу», — подчеркнул Ларсон.

Одной из таких систем является ОТР-21 «Точка», ракета для которой была принята на вооружение в 1975 году для выполнения широкого спектра задач. «Точка» может использоваться для поражения различных целей, в том числе танков, живой силы противника, взлетно-посадочных полос или систем подавления радаров.

«Также существует версия с тактической ядерной боеголовкой, которая, как считается, имеет регулируемую мощность от десяти или 100 килотонн», — отметил эксперт.

Сама мобильная установка представляет собой машину-амфибию, способную как к движению по пересеченной местности, так и к преодолению водных преград. На подготовку пуска у установки уходит всего 16 минут. После первого запуска второй готовится за две минуты, тогда как перезарядка занимает 20 минут.

«Она также имеет систему фильтрации, которая защищает экипаж из трех человек от ядерной, биологической и химической угроз», — напоминает автор.

На замену «Точке» приходит «Искандер», обладающий «немного улучшенными дальностью действия и более мощной боеголовкой». Траектория же полета ракеты имеет более отлогую, чем у «Точки», форму. Кроме того, на новой платформе используется комплекс систем наведения, в том числе ГЛОНАСС, благодаря чему новая ракета обладает гораздо более высокой точностью.

«Искандер» и его модификации регулярно направляются в Калининград для оказания давления на страны региона», — считает Ларсон.

«С 2018 года несколько вариантов «Искандера» размещены в этом российском эксклаве на постоянной основе», — добавил он.

Кроме того, указывает автор, Россия располагает такой системой, как П-800 «Оникс» (экспортное наименование — «Яхонт», по классификации МО США и НАТО — SS-N-26 Strobile). Она может базироваться как на море, так и на суше. Ракеты сухопутного базирования экспортировались в Индонезию, Вьетнам и Сирию, хотя в последней большая их часть была уничтожена авиацией Израиля в 2013 году. Россия вместе с Индией ведут разработку ракеты «БраМос», схожей по характеристикам с экспортным вариантом «Оникса».