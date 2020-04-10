National Interest оценил «старые» мобильные ракетные системы России
Вашингтон, 10 апреля, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Как и подавляющая часть арсенала России, мобильные пусковые системы достались ей в наследство от Советского Союза, и, несмотря на то, что они немного «старые», они по-прежнему могут нанести существенный вред противнику в случае конфликта в Европе, пишет Калеб Ларсон в опубликованной 9 апреля статье для The National Interest.
По словам автора, российские мобильные пусковые установки стали настоящей визитной карточкой России. Их можно увидеть не только на параде 9 Мая, но и в составе ряда армий постсоветских республик.
России от СССР вообще достался крупнейший в мире по численности и разновидности арсенал ракет, которые развернуты не только на основной территории страны, но и в Калининграде. Развернутые там эти ракеты способны угрожать отдельным регионам Польши, Швеции, Германии, Литвы и Латвии, а также «Беларуси и Украины».
Одной из таких систем является ОТР-21 «Точка», ракета для которой была принята на вооружение в 1975 году для выполнения широкого спектра задач. «Точка» может использоваться для поражения различных целей, в том числе танков, живой силы противника, взлетно-посадочных полос или систем подавления радаров.
Сама мобильная установка представляет собой машину-амфибию, способную как к движению по пересеченной местности, так и к преодолению водных преград. На подготовку пуска у установки уходит всего 16 минут. После первого запуска второй готовится за две минуты, тогда как перезарядка занимает 20 минут.
На замену «Точке» приходит «Искандер», обладающий «немного улучшенными дальностью действия и более мощной боеголовкой». Траектория же полета ракеты имеет более отлогую, чем у «Точки», форму. Кроме того, на новой платформе используется комплекс систем наведения, в том числе ГЛОНАСС, благодаря чему новая ракета обладает гораздо более высокой точностью.
Кроме того, указывает автор, Россия располагает такой системой, как П-800 «Оникс» (экспортное наименование — «Яхонт», по классификации МО США и НАТО — SS-N-26 Strobile). Она может базироваться как на море, так и на суше. Ракеты сухопутного базирования экспортировались в Индонезию, Вьетнам и Сирию, хотя в последней большая их часть была уничтожена авиацией Израиля в 2013 году. Россия вместе с Индией ведут разработку ракеты «БраМос», схожей по характеристикам с экспортным вариантом «Оникса».