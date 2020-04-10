Ярославль, 10 апреля, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Сотрудники Ярославского управления МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала «Ярославль Главный» в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. На месте работала специализированная пожарно-спасательная часть регионального МЧС. При помощи спецтехники и специальных химических средств было обработано здание вокзала и прилегающая к нему территория.

ГУ МЧС по Ярославской области Дезинфекция вокзала

«Для дезинфекции специалисты ведомства использовали безопасные для граждан химические средства. Они предназначены для обработки зданий, прилегающих к ним территорий и транспортных средств», — рассказали в Ярославском МЧС.

Спецобработка была проведена вечером 9 апреля, время было выбрано, исходя из железнодорожного расписания, когда на вокзале меньше всего посетителей. По подобной же схеме в МЧС обрабатывают собственные объекты.

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«В Главном управлении введен режим строгого соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется санитарной обработке зданий, служебных помещений, гаражных боксов, спецтранспорта и рабочих мест», — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Работу по дезинфекции мест массового пребывания людей в Ярославском МЧС будут продолжать.