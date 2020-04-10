Калуга, 10 апреля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Порядка 180 тысяч саженцев планируется посадить на территории Калужской области в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом 10 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В городах Боровск, Жиздра, Козельск, Киров, Жуков, Сухиничи, а также в деревне Касимовка и селе Недельное Малоярославецкого района появятся зеленые памятники в виде числа «75» в честь погибших бойцов и командиров в годы Великой Отечественной войны.

В условиях действия ограничительных мер по коронавирусу 25 наиболее масштабных региональных мероприятий весной 2020 года будут проведены силами лесников без привлечения школьников и ветеранов.