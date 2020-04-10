Чебоксары, 10 апреля, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава накануне страстной недели и Пасхи обратился к прихожанам. Он отметил, что не имеет права призывать «не приходить в храм», но попросил «по возможности тех, кто чувствует себя больным», оставаться дома. Его видеообращение опубликовано на сайте Чувашской митрополии.

Cap.ru Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

«Сегодня непростые дни. Подходят праздники: страстная неделя и Святая Пасха Христова. Я призываю вас, дорогие братья и сёстры, аккуратно относиться к себе и окружающим, чтобы не омрачить никому эти дни. Постарайтесь находиться дома, никуда не выходить, особенно если вы чувствуете недомогание, если вы чувствуете болезнь — не приносите другим эти «подарки», оставайтесь дома. Мы за вас молимся. Молимся так же, как если бы вы присутствовали, потому что Господь везде присутствует. Мы в храме молимся, вы — дома, мы соединяемся молитвой», — сказал митрополит Варнава, напоминая, что «Господь везде слышит, Господь везде с нами».

«Храмы будут открыты, но мы призываем воздержаться. Я не имею права сказать: «Не приходите в храм». У каждого желание своё есть. Но я только прошу по возможности тех, кто чувствует себя больным или расположен к болезни, — обязательно оставаться дома… Это время пройдёт, оно быстро пройдёт. А Господь с нами всегда Воскресший», — призвал митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля в Чувашии действует режим обязательной самоизоляции для всех. Можно выходить в продовольственный магазин, аптеку, для выноса мусора, выгула собаки или для ухода за пожилым родственником. Продолжающим работать жителям необходимо иметь при собой паспорт и справку от работодателя.

Напомним, в Чувашии зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов выздоровел и выписан из больницы 4 апреля.