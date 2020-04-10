Чебоксары, 10 апреля, 2020, 06:55 — ИА Регнум. В столице Чувашии с наступлением солнечной и тёплой погоды горожане осмелели и стали высыпать на улицу, вопреки просьбам и требованиям властей и полиции оставаться дома, а также несмотря на резкий рост подтверждённых случаев коронавируса. В спальном новоюжном районе, к примеру, на улицу выходят гулять семьями с детьми, при этом довольно много велосипедистов и влюблённых парочек, есть и спешащие по делам пожилые граждане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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9 апреля в микрорайоне было довольно многолюдно по сравнению с началом режима обязательной самоизоляции, которое пришлось на очень холодную погоду со снегопадами и северным ветром. Но как только потеплело, улицы зажили: здесь можно увидеть не только тех, кто спешит в продуктовые магазины, но и вышедших на моцион семьи с детьми, многочисленных велосипедистов, а также держащихся за руки парочки — эта категория, пожалуй, наиболее многочисленная. На асфальте можно увидеть многочисленные свеженарисованные детские рисунки мелом, в том числе для игры в классики и битки.

«Как только слегка приоткрывается возможность, тут же появляется большой поток», — отмечал 9 апреля на встрече с предпринимателями врио главы Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопросы о смягчении режима самоизоляции.

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В то время, пока в микрорайоне гуляли семьями, мобильный патруль проверял документы у застигнутой врасплох пары, устроившейся на скамейке.

«Так, патруль, обходим их дворами», — проверещала полногрудая дама своей подруге, и обе засеменили по обходному пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах работают мобильные патрули, которые состоят из правоохранителей и чиновников. На нарушителей режима самоизоляции составляют административные протоколы, которые предусматривают до 30 тыс. рублей штрафа.

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Напомним, в Чувашии 9 апреля подтверждены результаты на новую коронавирусную инфекцию ещё у 15 человек, в их числе — двое детей. Всего в республике зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один из пациентов выздоровел и выписан из больницы 4 апреля.

Отметим, что с 7 апреля рекомендация о соблюдении режима самоизоляции сменилась обязанностью: на улице можно появиться только если нужно в магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой или навестить нуждающегося в уходе пожилого родственника. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при себе соответствующую справку от работодателя.

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