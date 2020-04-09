Москва, 10 апреля, 2020, 01:25 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 10 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

U.S. Air Force Американский самолёт-разведчик

На перехват возможных нарушителей государственной границы России два раза вылетали истребители дежурных сил ПВО.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 151 лётная смен на 46 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 550 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 9,2 тыс. практических мероприятий, а также более 1,2 тыс. занятий по вождению (из них 52% — ночью) на 87 полигонах. Десантниками было выполнено более 3 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 110 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска вертолёты Ми-24, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С3М.

По контракту на военную службу приняты более 1,7 тыс солдат и сержантов. Поступили на военную службу 28 офицеров.