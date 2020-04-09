Рига, 10 апреля, 2020, 00:18 — ИА Регнум. Временная администрация Риги в составе: госсекретаря Министерства среды и регионального развития (VARAM) Эдвина Балшевица, его заместителя директора юридического департамента Минфина Артиса Лапиньша и члена администрации замдиректора юридического департамента Министрества юстиции Алексея Ремесова приняла бюджет Риги на 2020 год, пишет портал lvportals.lv.

Michael Pchelnikov Рига

Доходная часть бюджета, по сравнению с проектом стала меньше на 5 млн и равняется 935, 266 млн евро, расходная снижена на 23 млн и составит 1, 040 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM принятый временной администрацией бюджет был свёрстан до экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19. 31 марта 2020 года временная администрация Рижской думы отстранила от должности исполнительного директора столицы Юриса Радзевича, назначив на его место Ивету Залпетере. Внеочередные выборы в Рижскую Думу, из-за пандемии Covid-19, принятым сегодня решением правительства перенесены на 29 августа 2020.