Тверь, 9 апреля, 2020, 22:34 — ИА Регнум. В Тверской области ведётся активная работа по поддержке бизнеса в рамках поручений, ранее данных президентом РФ. Об этом 9 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Игорь Руденя. 8 апреля президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов выступил с новыми инициативами по поддержке экономики и жителей страны в условиях борьбы с распространением коронавируса. Как отметил тверской губернатор, в регионе уже идет работа по направлениям, обозначенным президентом.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24»

«Сегодня на заседании Законодательного собрания региона одобрены изменения в региональные законы о снижении в три раза налоговых ставок для предпринимателей на весь 2020 год и снижении стоимости патентов. Сегодня также на заседании областной Бюджетной комиссии было принято решение выделить дополнительно для среднего и малого бизнеса 612 миллионов рублей. Эти средства будут предоставлены в виде займов предприятиям. К нам уже поступило более 30 заявок», — рассказал Игорь Руденя.

Изменения в региональные законы, которые были приняты 9 апреля, позволят поддержать пять тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей Тверской области. Также в регионе утверждены перечни системообразующих предприятий, в них вошли 220 предприятий — они получили возможность работать. Также утверждён отдельный перечень 60 видов экономической деятельности, на которые также не распространяется режим нерабочих дней — в их число вошли, в частности, сельское хозяйство и целый ряд секторов промышленности.

Игорь Руденя отметил, что глава государства дал больше полномочий регионам, что очень важно для оперативной работы, принятия конкретных решений и их реализации. В том числе это расширение коечного фонда в инфекционных отделениях.

В числе новых мер, о которых говорил Владимир Путин, — поддержка людей, оставшихся без работы, доплаты врачам и всем медицинским работникам, семьям с детьми. В Тверской области 9 апреля принят региональный закон о введении дополнительной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи для семей с невысоким уровнем доходов. Размер выплаты составит 5,5 тысячи рублей, эта мера охватит более 14 тысяч детей.