Москва, 9 апреля, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты. По его словам, необходимо ограничить наценку на каждом этапе товаропроводящей цепи в размере 10%. О последствиях такого решения говорит заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Елена Ведута.

Профессор Елена Николаевна Ведута

«Здесь будут разные последствия. Начнём прежде всего с того, что, когда говорят красивые слова о регулировании цен, на практике это всего-навсего лишь фиксация цен. Это то, что мы проходили в Советском Союзе, и то, что нас погубило. Фиксация цен будет означать, что появляется спекулянт, и он применяет очень привычный метод обогащения, то есть поменяет виды спекуляций: раз он не сможет спекулировать кредитами, наступает для него время спекуляции товарами. Но опять-таки я соглашусь с Мишустиным: да, это правильно, надо поддержать те слои, которые не могут покупать товары по высоким ценам. Но фиксацией их не поддержишь. Все эти продукты попадут спекулянтам. И тот несчастный, который сегодня сидит запертый дома, без работы, он будет вынужден спекулянту переплачивать за этот продукт. На теневом рынке будут гулять высокие цены.

Проблема решается очень просто, и нам не нужно делать вид, что мы не понимаем как. Для всех слоев, особенно для подавляющего большинства граждан, кроме самых богатых, вводятся карточки, продуктовые карточки. Там фиксированная цена. Конечно, тут же появятся спекулянты. Поэтому, вспоминаем наш советский опыт периода курса на индустриализацию, когда в начале 1930-х годов были открыты магазины государственной коммерческой торговли — это те магазины, в которых продавалось всё, но по рыночным ценам. Если мы накормили самым необходимым все слои населения, то затем лишние деньги, которые оказались у некоторых людей, могут быть потрачены в государственной коммерческой торговле. Пожалуйста, приобретайте там товары безо всяких спекулянтов. Вот и всё решение, зачем искать что-то новое?

К тому же для того, чтобы решить все эти проблемы, нам нужно привести в порядок все денежные накопления. Нам нужна денежная реформа. У нас висит огромны денежный навес на счетах некоторых граждан. То есть у многих людей не хватает денег на их текущие потребности, а у других висит огромный денежный навес — как в рублях, так и в долларах. То есть, если сегодня рубль быстро обесценивается, то люди, у которых вклады в рублях, оказались «дурачками», а те, кто по-прежнему сидят на долларе, у них великолепно нарастает доход из-за разницы в валютных курсах.

Еще мы не должны забывать, что у некоторых есть акции крупных предприятий, которые также дают доход. В чем должен быть смысл денежной реформы? Прежде всего, мы должны поддержать тех, кто действительно работает в экономике страны. Изменить денежное наименование, выдать новые деньги, и при этом осуществить льготную переоценку сбережений — после фиксированной суммы с понижательным коэффициентом. В этом случае нагрузка депозитных вкладов и акций на потребительский рынок значительно упадет, и это поможет также держать цены, которые галопом пойдут вверх.

Ведута Е. Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования экономики. М.: «Академический проект», 2017

То есть тут надо продумывать целую систему мер: введение карточек и одновременной государственной системы коммерческой торговли, проведение денежной реформы, составление продуктовых балансов. Нужно посмотреть, что у нас творится с электроэнергией, иначе мы рискуем остаться без всего, в том числе и без интернета. И после этого запускать автоматизированную систему управления экономикой, основанную на нашем живом планировании, на динамической модели межотраслевого баланса, которая будет координировать развитие отраслей, выстраивая их цепочки в сторону выпуска нужного нам продукта.