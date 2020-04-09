Москва, 9 апреля, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Российский министр обороны Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с призывом как можно быстрее передать российской стороне снесённый недавно в Праге памятник маршалу СССР Ивану Коневу.

OISV Лубомир Метнар

Письмо главы Минобороны РФ процитировали 9 апреля основные российские телеканалы.

«Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом устранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршалу Ивану Степановичу Коневу. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — напомнил Сергей Шойгу главе чешского военного ведомства.