Тамбов, 9 апреля, 2020, 21:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались на трассе Тамбов-Котовск, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Протяженность участка составляет около 10 км.

Tambov.gov.ru Дорожно-строительные работы в Тамбовской области

В Тамбовской области в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт на 16 участках региональных и муниципальных дорог, протяженность которых составляет почти 34 километра. На их проведение выделено 805 млн рублей. Трасса Тамбов — Котовск стала первым объектом, где приступили к дорожным работам на участке протяженностью около 10 км. Рабочие снимают старый асфальт и укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

Работы организованы с учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции. За соблюдением санитарных мер организован контроль со стороны как подрядчика, так и заказчика. Занятые на объекте дорожные рабочие обеспечены масками и индивидуальными средствами защиты.

Подрядная организация начала готовиться заранее к дорожно-строительному сезону, чтобы приступить к работам сразу с наступлением теплых дней. В ближайшее время работа закипит и на остальных участках, которые вошли в нацпроект.

«Мы учимся в процессе производства. Мы учли ошибки прошлого года. Организован контроль качества на каждом этапе работ с использованием лабораторного оборудования. В случае выявления недочетов подрядчик не сможет приступить к следующему этапу, пока не устранит все недочеты. Сделаем все, чтобы наши дороги были не только качественные, но и безопасные», — отметил начальник управления автомобильных дорог и транспорта области Альберт Чурилов.

Дорожные работы в рамках нацпроекта должны быть завершены к 1 сентября. В областном управлении автомобильных дорог и транспорта рассчитывают, что, в связи с ранним началом работ, этот участок на трассе Тамбов-Котовск сдадут раньше, но пока просят водителей набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.